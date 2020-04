Usa: Google annuncia tagli al comparto marketing e alle assunzioni nella seconda metà del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Google sta tagliando il suo budget relativo al marketing per la seconda metà del 2020. È quanto riferisce l’emittente statunitense “Cnbc” che cita della documentazione interna all’azienda del settore Itc. La notizia segue quella relativa alla mail sul taglio del personale del settore marketing ricevuta questa settimana da diversi dipendenti dovuta a un taglio generale del bilancio e l’annuncio di un blocco delle assunzioni con contratto a tempo pieno. "Sono previsti dei tagli al budget e dei blocchi delle assunzioni già in corso nel comparto marketing", si legge in una mail di un dirigente dell’azienda inviata mercoledì ai dipendenti. "A noi, insieme al resto del marketing, è stato chiesto di tagliare il nostro budget di circa la metà per il secondo semestre", si legge ancora nella mail. Un portavoce dell'azienda ha confermato che i budget di alcuni comparti verranno ridotti della metà: quest’operazione non riguarderà tutti i segmenti interni di Google e che la questione è ancora oggetto di valutazione. Queste misure drastiche arrivano una settimana dopo che Sundar Pichai, l’amministratore delegato di Alphabet (il conglomerato sotto il quale operano Google, Calico e altre aziende del settore It, biotecnologie, investimenti finanziari ricerca), ha dichiarato che Google avrebbe congelato alcuni dei suoi investimenti per il resto dell'anno a causa della crisi del Covid-19, a cominciare dalle assunzioni. "A parte le assunzioni, continuiamo a investire, ma ricalibreremo il focus e il ritmo dei nostri investimenti in aree come i data center, nonché le attività di marketing non essenziali e i viaggi aziendali", ha dichiarato Pichai. (Nys)