Coronavirus: dpi venduti con un ricarico fino al 700 per cento, 500 pezzi sequestrati da Gdf Lodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guanti, camici e mascherine venduti con un ricarico fino al 700 per cento, rispetto al normale valore di mercato. I finanziari del gruppo di Lodi ne hanno scoperti e sequestrati, grazie alla segnalazione di un cittadino, 500mila pezzi. A commerciare i dpi era una società che opera in provincia di Milano. Le indagini, con perquisizioni a Segrate e Pioltello, hanno rivelato l’enorme ricarico applicato ai dispositivi, attraverso l’esame della documentazione contabile di acquisto e di vendita. Guanti e camici monouso e le mascherine sia chirurgiche sia di tipo Ffpp1, Ffpp2 e Ffpp3, tutti conformi alla norma tecnica di riferimento, erano state messe in vendita con smisurati aumenti percentuali di prezzo, senza alcuna giustificazione, tanto che il titolare dell’azienda, B.R. di anni 58 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Milano, che ha assunto la direzione delle indagini, per manovre speculative sulle merci.(Rem)