Tunisia: governo emette nuovi decreti per combattere il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tunisino ha emesso ieri sera una serie di nuovi provvedimenti contro il coronavirus al termine di una riunione del Consiglio dei ministri che si è svolta a Tunisi, presieduta dal premier Elyes Fakhfakh. Dopo aver esaminato gli sviluppi della situazione sanitaria in Tunisia e gli indicatori che forniscono il mercato in preparazione del mese sacro del Ramadan, il Consiglio ha deliberato una serie di decreti relativi alle misure penali, sanitarie, economiche e sociali nel quadro della lotta alla Covid-19. Un decreto relativo al completamento del codice di procedura penale mira a stabilire la possibilità per l'imputato di partecipare alle sedute dei processi a distanza. Un decreto relativo alla revisione delle scadenze per il completamento degli investimenti e l'uso di incentivi mira a sostenere le istituzioni economiche colpite dalle conseguenze del virus, sospendendo le scadenze dei progetti ed estendendo la validità delle licenze. (Tut)