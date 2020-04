Africa: coronavirus, Bceao emetterà obbligazioni regionali per risposta all’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale degli Stati dell'Africa occidentale (Bceao) metterà a disposizione degli Stati membri dell'Unione economica e monetaria ovest-africana (Uemoa) un meccanismo di finanziamento relativo all'emissione di buoni del tesoro noto come “Good Covid-19”. L’iniziativa, si legge in una nota dell’istituto, fa parte dell'attuazione delle misure adottate per contrastare gli impatti negativi della pandemia di Covid-19 nella regione dell’Africa occidentale. Le obbligazioni, che matureranno per tre mesi, saranno emesse sul mercato finanziario regionale e la Bceao, in collaborazione con l’agenzia Umoa-Titres (l’agenzia di supporto regionale per l'emissione e la gestione di titoli pubblici), strutturerà e programmerà questi programmi, il cui ammontare complessivo è stimato in 846 miliardi di franchi Cfa (circa 1,4 miliardi di dollari). Durante la finestra di tre mesi le banche dei paesi membri potranno richiedere liquidità alla Bceao a un tasso fisso del 2,5 per cento. (Res)