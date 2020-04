Mauritania: presidente Ghazouani, il pericolo del coronavirus rimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouani, ha affermato che, nonostante i nuovi casi di guarigione, "il pericolo per il coronavirus è ancora presente", fintanto che il virus si diffonde nel mondo e nei dintorni della Mauritania. Ghazouani è intervenuto ieri sera in un discorso in occasione del mese del Ramadan: "Quest'anno il Ramadan è arrivato e stiamo affrontando, come il resto del mondo, la pandemia del nuovo coronavirus, e il nostro paese è ancora, grazie a Dio, tra i meno colpiti da questa epidemia". (Res)