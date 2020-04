Cina: proprietà intellettuale, Pechino intensificherà cooperazione internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intensificherà la cooperazione internazionale in materia di protezione della proprietà intellettuale (Ip) per compensare l'impatto dell'epidemia di Covid-19. Lo ha dichiarato l'Amministrazione della proprietà intellettuale cinese (Nipa). "La Cina sostiene attivamente l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Ompi) affinché svolga un ruolo di coordinamento durante l'epidemia di Covid-19 e chiede alle istituzioni globali di proprietà intellettuale di proteggere efficacemente i diritti dei richiedenti e dei titolari dei diritti", ha affermato Shen Changyu, capo della Nipa, in una conferenza stampa a Pechino. "Nel quadro dell'Ompi, la Cina gestirà correttamente i problemi di ritardo e rafforzerà ulteriormente la comunicazione con le agenzie Ip di tutto il mondo per affrontare congiuntamente le sfide poste dall'epidemia al sistema internazionale della proprietà intellettuale", ha affermato Shen. La Cina è diventata la principale fonte di brevetti internazionali con 59 mila domande depositate nel 2019. Secondo Shen, la cooperazione in materia di proprietà intellettuale nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) è la priorità assoluta, e ha già dato risultati pratici nella tutela, nella creazione di capacità e nella consapevolezza del pubblico. I dati della Nipa hanno mostrato che il numero di domande di brevetto della Cina nei paesi partecipanti alla Bri lo scorso anno è aumentato dell'8,5 per cento su base annua, mentre le domande di brevetto di quei paesi in Cina sono aumentate del 9,7 per cento. (segue) (Cip)