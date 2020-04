Usa: diverbio tra Trump e giornalisti durante conferenza stampa alla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha fatto più volte da megafono ai risultanti incoraggianti registrati tramite l’impiego di quella sostanza per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19, ma parte dei media e della comunità medico-scientifica affermano che il farmaco presenti potenziali rischi collaterali. La polemica di ieri, invece, è nata dalla decisione di Trump di citare uno studio scientifico che attribuirebbe ai raggi solari un effetto disinfettante contro il coronavirus. Criticato in proposito da un giornalista della “Washington Post”, il presidente ha replicato: “Io sono il presidente, e voi siete falsa informazione. (…) Mi sono limitato a riferire le ipotesi di un brillante team di esperti di laboratorio, di uno scienziato molto, molto intelligente”, ha detto Trump. “Parla del sole, del calore sviluppato dai raggi solari. E poi ho riferito i dati. E’ tutto quello che ho. Sono qui solamente per presentare il talento e le idee altri”, ha dichiarato il presidente. (Nys)