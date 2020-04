Cina: coronavirus, 40 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione sanitaria nazionale cinese ha ricevuto sei nuovi casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui due importati. Gli altri quattro nuovi casi sono stati trasmessi a livello nazionale: tre nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang e uno nella provincia meridionale del Guangdong. Nessun decesso è stato segnalato ieri. Secondo la commissione, 50 persone sono state dimesse dagli ospedali dopo il recupero nelle ultime 24 ore, mentre il numero di casi gravi è sceso di sei unità a 57. Secondo i dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha registrato un totale di 1.618 casi importati. Di questi, 849 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 769 sono stati trattati con 32 in gravi condizioni, ha affermato la commissione. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati, ha aggiunto. (segue) (Cip)