Taiwan: coronavirus, sale a 29 bilancio militari contagiati sulle navi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen si è scusata per la diffusione di un focolaio di Covid-19 a bordo di tre navi della Marina militare, affermando che, nella sua veste di comandante in capo delle Forze armate, detiene l'ultima responsabilità nei confronti dei militari. Durante un discorso dalla residenza presidenziale, Tsai ha riconosciuto che il focolaio di Covid-19 sulla nave da combattimento Panshi ha suscitato profonda attenzione da parte dell'opinione pubblica. "Sebbene il corpo militare abbia fatto molto per sostenere gli sforzi di prevenzione dell'epidemia di Taiwan, ha commesso molti errori nella gestione del caso Panshi", ha ammesso Tsai, scusandosi per il fatto che quegli errori abbiano causato un rischio per la salute pubblica. "Non tenteremo di eludere la responsabilità per quanto accaduto", ha detto il presidente. (segue) (Cip)