Taiwan: coronavirus, sale a 29 bilancio militari contagiati sulle navi (4)

- Sulla base delle linee guida Cecc, tutto il personale è dovuto rimanere in quarantena a bordo delle navi, ma solo per sei giorni, poiché non aveva trascorso più di 30 giorni in un porto straniero. Alle 744 persone, tra i quali ufficiali, persone di servizio e studenti delle accademie di guerra navale e politica, è stato permesso di sbarcare il 15 aprile; le persone si sono quindi disperse in nove comuni in tutta Taiwan. Secondo quanto riferito, otto dei 24 membri del personale infetto sono residenti di Kaohsiung e dopo lo sbarco si sono recati in luoghi turistici famosi come Hanshin Arena Shopping Plaza, Ruifeng Night Market, E-Da Outlet Mall e Costco's Dahsun store, nonché all'ufficio postale Siaogang. Un'altra persona infetta, che proviene da Tainan, ha visitato il grande magazzino Shin Kong Mitsukoshi in città il 16 aprile, e ha comprato da bere in un minimarket FamilyMart in Gongyuan Road il 18 aprile prima di prendere un autobus per il luogo di quarantena. (Cip)