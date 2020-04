Difesa: cacciatorpediniere Usa ha attraversato lo Stretto di Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uss Barry, un cacciatorpediniere lanciamissili statunitense di classe Arleigh-Burke, ha navigato ieri attraverso lo Stretto di Taiwan, secondo quanto comunicato dalla Settima flotta statunitense tramite una nota su Facebook. La nave ha effettuato il transito "durante le normali operazioni in corso (...) a sostegno della sicurezza e della stabilità nella regione indo-pacifica". Anche il ministero della Difesa nazionale di Taiwan ha confermato che una nave da guerra degli Stati Uniti ha recentemente navigato attraverso lo Stretto di Taiwan in direzione sud, ma non ha identificato la nave né precisato quando si è verificato il transito. L'USS Barry aveva attraversato lo stretto di Taiwan anche il 10 aprile, sempre da nord a sud. (segue) (Nys)