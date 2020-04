Difesa: cacciatorpediniere Usa ha attraversato lo Stretto di Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il ministero della Difesa taiwanese ha monitorato la portaerei cinese Liaoning, che ha effettuato un passaggio verso est attraverso lo stretto di Bashi, a sud di Taiwa,n nella giornata di mercoledì 22 aprile, dopo aver condotto esercitazioni nel Mar Cinese Meridionale. Il ministero ha anche pubblicato una fotografia in bianco e nero di sorveglianza aerea del Liaoning, senza precisare dove o quando è stata scattata la foto. Su Tzu-yun, analista dell'Istituto per la ricerca nazionale sulla difesa e la sicurezza di Taiwan, ha affermato che le frequenti apparizioni delle navi statunitensi sono una forma di "diplomazia pubblica militare", volta a segnalare da parte degli Stati Uniti "impegno nei confronti della regione, nonostante gli sforzi delle forze armate cinesi per espandere la sua influenza in Asia-Pacifico". (Nys)