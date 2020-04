© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 24 aprile, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2813m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un campo di pressioni medio-alta favorisce una giornata di bel tempo. Poco nuvoloso ovunque salvo per qualche cumulo diurno sui rilievi ma senza fenomeni. Temperature in ulteriore aumento, massime verso i 22-24 gradi in pianura. Venti deboli, rinforzi pomeridiani da sud su alessandrino e astigiano. Mare poco mosso.(Rpi)