Libia: Haftar, i libici non hanno altra scelta che rifiutare l'accordo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale libico Khalifa Haftar ha dichiarato che "la tragica situazione in Libia e la sofferenza della popolazione hanno raggiunto il culmine che non lascia scelta ai libici se non di annunciare chiaramente il rovesciamento del cosiddetto accordo politico". Il riferimento è all'accordo di Skhirat che è stato concluso nel 2015 e che ha portato al governo guidato da Fayez al Sarraj a Tripoli. "La scena politica e la situazione economica si sono deteriorate a causa del Consiglio presidenziale", ha aggiunto Haftar in un discorso televisivo in occasione del Ramadan. Il generale ha detto che il governo di Tripoli “è corrotto, ha trascurato lo sviluppo, ha violato la sovranità del Paese e si è alleato con le milizie terroristiche". Haftar ha invitato "tutti i libici a prendere una decisione storica di respingere l'aggressione attraverso consigli locali e organizzazioni sindacali per correggere il percorso e riportare le cose alla normalità", riferendosi all'intervento militare turco a sostegno del governo Sarraj. Il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) che le sue forze, che combattono da un anno nella Libia occidentale, "hanno fatto numerosi sacrifici per liberare il paese dal terrorismo". (Lit)