Nuovi casi di coronavirus a bordo della Costa Atlantica, il numero dei contagiati sale a 91

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno confermato decine di contagi a bordo della nave da crociera italiana Costa Atlantica, all’ancora a Nagasaki, dove aveva attraccato a gennaio per operazioni di manutenzione. I contagi confermati a bordo della nave sono saliti a 91. A bordo della Costa Atlantica si trovano 623 persone, tutti membri dell’equipaggio. Martedì, 21 aprile, le autorità sanitarie giapponesi hanno confermato un primo caso di contagio da coronavirus a bordo della nave, e l’hanno posta immediatamente in quarantena: nei due giorni successivi, tra i membri dell’equipaggio sono stati riscontrati i primi 33 casi di infezione. Al momento solo uno dei contagiati – un uomo di 34 anni – è stato trasferito dalle autorità giapponesi in una struttura ospedaliera per il trattamento delle malattie infettive, in risposta al peggioramento del suo quadro clinico.Ieri, 23 aprile, le autorità giapponesi hanno sottoposto a tamponi per la Covid-19 “tra i 200 e i 300” membri dell’equipaggio della nave, con l’obiettivo di arrivare a controllare tutti i membri dell’equipaggio entro la fine della settimana. Gli ultimi test hanno interessato 130 membri dell’equipaggio essenziali al mantenimento della nave. Il segretario capo di Gabinetto giapponese, Yoshihide Suga, ha dichiarato che il governo ha inviato esperti del ministero della Salute a bordo della nave, in risposta a una richiesta di assistenza diretta del Governo italiano.La nave aveva lasciato il porto di Nagasaki alla fine del mese di marzo, ma nessun paese ha accettato di consentirle l'attracco per il rifornimento di viveri e acqua: alla fine, il governo giapponese ha acconsentito a farsi nuovamente carico della nave "per ragioni umanitarie". Secondo la stampa giapponese, la manutenzione della Costa Atlantica era stata inizialmente pianificata in Cina, ma alla fine a ricevere l’ordine era stata l’azienda giapponese Mitsubishi Heavy Industries. Mitsubishi ha ammesso ieri che membri dell’equipaggio della nave sono scesi a terra, e in alcuni casi hanno visitato strutture ospedaliere, anche dopo la conferma del primo caso di contagio da coronavirus a Nagasaki, lo scorso 14 marzo. E’ dunque possibile che il focolaio a bordo della nave abbia avuto origine in loco. (Git)