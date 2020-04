Energia: Aksyutin (Gazprom), ribasso prezzi petrolio ridurrà produzione shale gas Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di gas da scisti degli Stati Uniti diminuirà presto sullo sfondo del ribasso dei prezzi di gas e petrolio. Lo ha dichiarato il vicepresidente del consiglio di amministrazione della compagnia russa Gazprom Oleg Aksyutin in un'intervista rilasciata alla rivista ufficiale della società energetica. Gazprom monitora costantemente le prospettive di produzione di gas da scisti in diverse parti del mondo e, recentemente, ha rilevato dei problemi in questo comparto negli Stati Uniti, ha spiegato Aksyutin. "Secondo le nostre stime, se i prezzi del gas restassero bassi negli Stati Uniti, le aziende potrebbero iniziare a ridurre la produzione già nel prossimo futuro. Secondo le nostre previsioni, la riduzione potrebbe iniziare quando i prezzi dell’Henry Hub – uno snodo di distribuzione del sistema di gasdotti statunitense a Erath, in Louisiana – saranno stabilmente sotto gli 85 dollari per mille metri cubi e lo scorso gennaio il prezzo medio del gas in questo hub è stato inferiore addirittura a 76 dollari per mille metri cubi", ha detto Aksyutin. "La diminuzione dei prezzi del petrolio può anche influenzare la produzione di gas da scisti. La riduzione delle attività dei produttori di petrolio da scisti statunitensi ha un'influenza diretta sulla produzione di gas, poiché il gas di petrolio associato rappresenta una quota significativa dello shale gas prodotto negli Stati Uniti", ha aggiunto il dirigente di Gazprom.(Rum)