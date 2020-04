Usa: lo Stato chiede quote azionarie alle aziende strategiche destinatarie di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, intende chiedere alle aziende quotate ritenute cruciali per la sicurezza nazionale di offrire quote azionarie allo Stato federale, in cambio dell’accesso ai 17 miliardi di finanziamenti stanziati da quest’ultimo per sostenerle nel contesto dell’emergenza pandemica globale. Per quanto riguarda le aziende private, il tesoro potrebbe “accettare, a propria discrezione, strumenti di debito senior” o altri interessi finanziari, secondo un documento di 10 pagine pubblicato ieri, 23 aprile, sul sito web del dipartimento. I requisiti sono simili a quelli accettati dalle compagnie aeree per accedere agli aiuti contenuti nel pacchetto di stimolo emergenziale da 2.200 miliardi di dollari approvato dal Congresso Usa. I beneficiari del 17 miliardi di dollari di aiuti dovranno essere titolari di contratti prioritari con il governo, e operare sulla base di “in nulla osta di massima sicurezza” (top secret facility clearance). Il dipartimento del Tesoro ha fissato la scadenza del primo maggio per la presentazione delle domande, ma potrebbe accettarne anche oltre quella data, a seconda dei fondi ancora disponibili. (Nys)