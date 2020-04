Libia: Sarraj annuncia il rifiuto da parte del Gna dell'operazione europea "Irini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo libico di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, ha annunciato il suo rifiuto dell'operazione europea "Irini" per monitorare l'embargo sulle armi in Libia. "Il Gna non è stato consultato come previsto dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza", ha detto Al Sarraj in una lettera indirizzata al massimo organismo delle Nazioni Unite. Il premier libico ha spiegato che l'operazione dell'Unione europea "omette il monitoraggio delle frontiere aeree e terrestri orientali della Libia", sotto controllo del rivale Khalifa Haftar. Al Sarraj ha anche inviato un'altra lettera al Parlamento europeo sull'operazione Irini, informandolo "dell'opposizione del Gna al piano dell'Unione europea di monitorare l'embargo sulle armi". Il governo di Tripoli è “dispiaciuto per questo passo", ha detto ancora il presidente del Consiglio presidenziale al Parlamento europeo. "Ci aspettavamo che i paesi limitrofi europei attuassero la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1970 (2011) relativa al divieto di approvvigionamento di armi in Libia. Non ci aspettavamo che i paesi dell'Unione Europea non distinguessero tra aggressore e vittima, schierandosi con l'aggressore e stringendo la morsa sul Gna". (segue) (Lit)