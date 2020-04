Libia: Sarraj annuncia il rifiuto da parte del Gna dell'operazione europea "Irini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova missione europea “Irini”, approvata lo scorso 31 marzo, è ancora in fase di definizione, ma ci sono già alcune certezze: le navi europee torneranno a solcare il mare davanti alle coste della Libia dopo oltre un anno di stop; ci sarà una sorveglianza radar e satellitare per vigilare sul rispetto dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi non solo via mare, ma anche via area e via terra; in caso di salvataggi di migranti in mare, gli sbarchi non avverranno più in Italia. L’obiettivo principale dichiarato della missione resta quello di impedire la fornitura di armi sia a Tripoli che a Bengasi, in egual maniera, nonostante le proteste del Gna. Secondo quanto rivelato ieri dal quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Italia e Grecia hanno concordato di alternarsi al comando di “Irini”. Sarebbe l'Italia a iniziare, con l'assegnazione del comando operativo e della nave ammiraglia. In questo modo pare risolversi la questione della guida di “Irini”, tra i principali problemi che rallentano l'avvio dell'operazione dell'Ue nel Mediterraneo, spiega il quotidiano. Il punto è politicamente rilevante a causa della storica rivalità tra Grecia e Turchia, le cui relazioni si sono fatte ancor più tese negli ultimi mesi in conseguenza delle iniziative di Ankara nel Mediterraneo e della sua politica per la Libia. La tensione potrebbe salire ulteriormente in considerazione del fatto che la Turchia fornisce consulenti militari, armi e combattenti al governo di Sarraj. Intanto, con riguardo alle indiscrezioni sul comando di “Irini”, il Servizio europeo di azione esterna (Seae) non ha rilasciato commenti, limitandosi a dichiarare che maggiori informazioni verranno comunicate quando la composizione della missione sarà completata. (Lit)