Imprese: Toyota riprenderà produzione nel Nord America il 4 maggio

- Toyota Motor, uno dei maggiori costruttori di auto al mondo, ha annunciato ieri, 23 aprile, che la produzione di autovetture nei suoi 14 stabilimenti nordamericani riprenderà il 4 maggio, dopo una sospensione di circa un mese e mezzo dovuta alle misure straordinarie di contenimento della pandemia di coronavirus. La produzione di automobili e componenti riprenderà contemporaneamente negli stabilimenti in Canada, Stati Uniti e Messico; in tutto torneranno al lavoro 32mila dipendenti dell’azienda. La sospensione delle operazioni, iniziata il 23 marzo, era stata prorogata per ben tre volte, a causa del collasso del mercato dell’auto globale dovuto alla pandemia. Toyota ha deciso però di riprendere la produzione attingendo alle sue riserve finanziarie, per attutire l’impatto su concessionari e fornitori. Una delle priorità immediate sarà attuare misure efficaci per contenere i potenziali contagi tra dipendenti. (segue) (Git)