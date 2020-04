Usa: Bright, la Casa Bianca voleva accesso nazionale ai farmaci anti-malarici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi medici e strutture sanitarie hanno invece deciso di utilizzare il farmaco, e ne hanno segnalato l’efficacia. Bight sostiene che il tentativo di Trump di promuovere l’impiego dell’idrossiclorochina a livello nazionale fosse pericolosa, e di aver reagito sollecitando uno stop all’utilizzo del farmaco, impiegato da decenni in funzione anti-malarica, in attesa di ulteriori test clinici. La linea di Brigh però non è passata: il dipartimento della Salute Usa ha autorizzato alla fine l’acquisizione di decine di milioni di dosi di idrossiclorochina e la loro distribuzione per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 in condizioni gravi. (segue) (nys)