Usa: Bright, la Casa Bianca voleva accesso nazionale ai farmaci anti-malarici (3)

- Il 21 aprile scorso, Bright è stato rimosso dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority, meglio nota come Barda, una importante agenzia governativa alle dipendenze del dipartimento della Salute, e riassegnato a una posizione più marginale. Il medico ha reagito denunciando presunte pressioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo riporta l'emittente "Cnn". Bright ha anche annunciato che presenterà una denuncia all'ispettore generale del dipartimento della Sanità e dei servizi umani. "Credo che questo trasferimento sia conseguenza della mia insistenza sul fatto che il governo investisse i miliardi di dollari stanziati dal Congresso per affrontare la pandemia di Covid-19 in soluzioni sicure e scientificamente verificate, e non in farmaci e altre tecnologie senza alcun merito scientifico", ha spiegato Bright in una lunga dichiarazione pubblica. "Sto parlando perché per combattere questo virus mortale, è la scienza che deve farci strada - non la politica o il clientelismo". Bright è esponente della parte della comunità medica e scientifica statunitense che contesta a Trump la promozione del farmaco anti-malarico idrossiclorochina come soluzione efficace per il trattamento dei pazienti affetti da coronavirus, adottato in diversi ospedali statunitensi e promosso pubblicamente anche dal presidente Trump. (nys)