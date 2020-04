Coronavirus: Corea del Sud, solo 6 contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati raccolti dalle autorità sanitarie della Corea del Sud paiono indicare che ben la metà dei soggetti che hanno contratto la Covid-19 mantengono tracce del nuovo coronavirus nel loro organismo anche dopo la guarigione. Lo ha annunciato il direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Corea del Sud (Kcdc), Jung Eun-kyeong, secondo cui il risultato è per certi versi preoccupante: se la Covid-19 rimane in circolazione nell’organismo, infatti, sussiste il rischio di una recidiva. Il Kcdc sta ancora cercando di verificare la ragione della permanenza della Covid-19 nell’organismo di numerosi pazienti guariti; l’agenzia ritiene però che il rischio di contrarre il virus da questi ultimi sia pressoché nullo. Il direttore del Kcdc ha fatto riferimento ieri ad un test clinico effettuato su 25 pazienti guariti dall’infezione: “E’ risultato che tutti e 25 avevano sviluppato anticorpi neutralizzanti contro la Covid-19. Tuttavia, 12 persone su 25 sono risultate positive al test dell’Rna. Supponiamo che diversi pazienti necessitino di tempi differenti per rimuovere il virus dal loro organismo dopo lo sviluppo degli anticorpi”. (segue) (Git)