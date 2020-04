Penisola coreana: Corea del Sud e Stati Uniti conducono esercitazioni aeree congiunte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, è tornato al centro dell’attenzione internazionale questa settimana, come protagonista di contraddittorie indiscrezioni di stampa riguardanti il suo stato di salute. L’emittente televisiva “Cnn” ha citato per prima anonime fonti d’intelligence Usa, secondo cuiKim verserebbe in condizioni critiche, e sarebbe forse addirittura in coma a seguito di un delicato intervento di chirurgia cardiovascolare. Alle indiscrezioni, però, sono seguiti i commenti del governo sudcoreano, secondo cui le voci delle scorse ore sarebbero del tutto infondate. Le ipotesi relative ad una indisposizione anche grave del leader nordcoreano troverebbero un potenziale riscontro nella recente assenza di Kim in occasione di importanti eventi pubblici, legati all’anniversario della nascita di Kim Il-sung, fondatore della Repubblica popolare democratica di Corea e nonno dell’attuale leader nordcoreano. Non è da escludere, però, che dietro le indiscrezioni si possa celare il tentativo, da parte di alcuni ambienti politici e diplomatici, di provocare la leadership nordcoreana e ostacolare così un rilancio del dialogo sulla denuclearizzazione tra Washington e Pyongyang. Proprio in questi giorni, infatti, l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, pare saggiare il terreno per un ripristino dell’interlocuzione con il Nord tramite l’apertura all’invio di aiuti medici e umanitari a Pyongyang in deroga al regime sanzionatorio che grava su quel paese asiatico. Le voci in merito al presunto stato di salute di Kim seguono anche di pochi giorni la netta vittoria del Partito democratico della Corea del Sud alle elezioni parlamentari che si sono tenute in quel paese: una vittoria che potrebbe contribuire a rinvigorire i tentativi del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, di normalizzare le conflittuali relazioni inter-coreane. (segue) (Git)