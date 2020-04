Penisola coreana: Corea del Sud e Stati Uniti conducono esercitazioni aeree congiunte (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le indiscrezioni rilanciate da diversi organi d’informazione statunitensi, Kim si sarebbe sottoposto il 12 aprile scorso ad una delicata operazione di chirurgia cardiovascolare, resasi necessaria a causa “del fumo eccessivo, dell’obesità e del sovraffaticamento da lavoro”. Da allora, Kim verserebbe in condizioni gravissime, forse addirittura in uno stato di coma. Tali ricostruzioni paiono provenire dagli stessi “ambienti anonimi dell’intelligence statunitense” protagonisti sin dal 2017 di un aspro scontro di potere con l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump. Le indiscrezioni hanno suscitato però lo scetticismo dal governo sudcoreano, tra i più informati in merito agli sviluppi in Corea del Nord. Secondo funzionari del ministero dell’Unificazione e del servizio Servizio di intelligence nazionale sudcoreano, infatti, al momento nulla lascerebbe presagire che a Pyongyang sia in atto una crisi della leadership. Il portavoce della presidenza sudcoreana, Kang Min-seok, ha affermato che Seul “non dispone di alcun elemento che possa confermare (le indiscrezioni), né ha rilevato attività insolite in Corea del Nord”. (segue) (Git)