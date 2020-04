Penisola coreana: Corea del Sud e Stati Uniti conducono esercitazioni aeree congiunte (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La più recente apparizione pubblica del leader nordcoreano risale all’ultima riunione del Politburo del Partito del lavoro nordcoreano, lo scorso 11 aprile. Pochi giorni dopo, il 15 aprile, Kim aveva apparentemente disertato l’annuale visita al Palazzo del Sole di Kumsusan, il mausoleo dedicato a Kim Il-Sung. Dalla sua ascesa al potere, nel 2011, Kim Jong-un non aveva mai mancato di visitare il mausoleo per l’anniversario della nascita del nonno: nei giorni scorsi, i media avevano ipotizzato che Kim si fosse sottratto all’evento pubblico per minimizzare i rischi di contrarre la Covid-19, anche se ufficialmente Pyongyang si proclama immune alla pandemia. Il leader nordcoreano non è nuovo ad improvvise e temporanee assenze dai riflettori pubblici: nel 2014, ad esempio, Kim era sparito per sei settimane, pare a causa della gotta: il dittatore era poi riapparso in pubblico, deambulando con l’ausilio di un bastone da passeggio. Kim, che sarebbe alto 170 centimetri e peserebbe circa 135 chilogrammi, è ritenuto da diversi osservatori gravemente obeso e potrebbe essere affetto da diabete. (segue) (Git)