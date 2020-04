Penisola coreana: Corea del Sud e Stati Uniti conducono esercitazioni aeree congiunte (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le voci non confermate in merito alla malattia di Kim non paiono dunque del tutto inverosimili; anche se false, comunque, le indiscrezioni potrebbero essere causa di potenziale instabilità per la leadership nordcoreana. La politica interna nordcoreana è reduce infatti da un passaggio delicato: pochi giorni fa, il 13 aprile, si è chiusa la terza sessione di lavori dell’Assemblea popolare suprema, il parlamento con funzione di ratifica della Corea del Nord. Proprio in tale occasione, la sorella di Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sarebbe stata riammessa nel Politburo del Partito del lavoro. La sorella di Kim, che era stata protagonista del dialogo sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord, aveva mantenuto un basso profilo dopo il fallimento del summit tra i leader dei due paesi ad Hanoi, nel febbraio 2019. La Corea del Nord, paese che persegue da anni programmi di sviluppo balistico e nucleare e che conta proprio su tali deterrenti per compensare la propria estrema debolezza economica, tratta le condizioni di salute del suo leader alla stregua di un inviolabile segreto di Stato. (segue) (Git)