Penisola coreana: Corea del Sud e Stati Uniti conducono esercitazioni aeree congiunte (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ipotizzare una grave debilitazione fisica di Kim Jong-un potrebbe essere dunque colto da Pyongyang alla stregua di un atto ostile, proprio mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, tenta di ripristinare canali di dialogo, anche in vista delle elezioni presidenziali Usa del prossimo novembre. Il dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato la scorsa settimana di aver autorizzato organizzazioni non governative (Ong) a fornire aiuti umanitari alla Corea del Nord in deroga al regime sanzionatorio che grava su quel paese asiatico, per aiutarlo a fronteggiare l’emergenza sanitaria del coronavirus. Gli aiuti includeranno kit per la diagnosi della Covid-19, apparecchi per la respirazione assistita ed equipaggiamento protettivo per il personale sanitario. L’Ufficio per il controllo degli asset stranieri Usa (Ofac), alle dipendenze del dipartimento del Tesoro, ha pubblicato una lista dettagliata delle merci esentate dalle sanzioni che gravano non soltanto sulla Corea del Nord, ma anche su Venezuela e Iran. Saranno consentite, in deroga al regime sanzionatorio, anche le rimesse annue non commerciali di importo inferiore a 5mila dollari, tutte le transazioni finanziarie con la Corea del Nord rimarranno proibite dalle sanzioni a carico dei programmi nucleare e balistico nordcoreani. (segue) (Git)