Ue: premier olandese Rutte, lavoreremo su una ripresa collegata al bilancio pluriennale

- I leader europei lavoreranno in modo costruttivo su una strategia comune per la fase di ripresa, collegata al bilancio pluriennale. Lo ha scritto su Twitter il premier olandese, Mark Rutte, che ha sottolineato che "l'impatto del coronavirus in tutta l'Unione europea è enorme", anche dal punto di vista "economico". Il pacchetto formulato dall'Eurogruppo "previene gravi problemi finanziari" e "sulla base delle proposte della Commissione europea, lavoreremo in modo costruttivo su una strategia comune per la fase di ripresa, collegata al bilancio pluriennale". (Beb)