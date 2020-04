Ue: l’Italia incassa l’accordo sul Recovery Fund, ora iniziano i negoziati in vista dell’Eurogruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Conte, il tema centrale è l’accordo sulla necessità di agire rapidamente. “È importante perché è passato anche il principio che” il Fondo per la ripresa “è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario”. Per il premier, di fatto, si tratta di un risultato positivo perché figlio dell’iniziativa promossa dall’Italia e da altri otto paesi – Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Grecia, Irlanda, Belgio, Lussemburgo – che circa un mese fa hanno firmato la lettera inviata ai vertici Ue per favorire la creazione dei cosiddetti “coronabond”. Il Recovery Fund non rispecchia in toto la proposta di emettere obbligazioni europee legate alla crisi, ma ci si avvicina molto e rappresenta, secondo Conte, un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati”, rendendo “la risposta europea molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace”. Il Fondo per la ripresa sarà garantito dal bilancio dell’Unione e dovrebbe consentire di emettere titoli di debito comuni per almeno 1.500 miliardi di euro. Dell’emissione delle obbligazioni si occuperebbe direttamente la Commissione europea, un fattore da non sottovalutare, visto che in questo modo il debito accumulato non andrà a inficiare sui bilanci dei singoli paesi ma direttamente su quello dell’Unione europea. (segue) (Beb)