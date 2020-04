Ue: l’Italia incassa l’accordo sul Recovery Fund, ora iniziano i negoziati in vista dell’Eurogruppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della riunione odierna del Consiglio si è espressa positivamente sul risultato raggiunto sul Recovery Fund. Una reazione ampiamente prevedibile: von der Leyen è la vera fautrice del Fondo per la ripresa e le sue “scuse” all’Italia dei giorni scorsi sono state solo la componente formale di un approccio più concreto. Per la presidente della Commissione Ue c'è "un solo strumento che può favorire la ripresa" ed è il bilancio a lungo termine dell'Ue, il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) legato al Recovery Fund. Von der Leyen ha spiegato che "gli investimenti devono essere anticipati e deve esserci un equilibrio tra sovvenzioni e prestiti". Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel – ribadendo la necessità di agire con urgenza – ha sottolineato che il Fondo dovrà essere destinato ai settori e alle aree geografiche dell'Europa più colpiti. La partita torna ora sul tavolo negoziale dell’Eurogruppo che – come annunciato dal presidente, Mario Centeno – si riunirà entro due settimane per valutare la proposta che verrà presentate direttamente dalla Commissione europea. (Beb)