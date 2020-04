Coronavirus: in Rsa Covid di Genzano pazienti parlano con i parenti grazie a tablet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possono parlare con figli e nipoti grazie ai tablet donati da Linkem e Huawei. Succede nella Rsa Covid pubblica di Genzano, inaugurata qualche giorno fa. I pazienti infatti restano in contatto con i familiari grazie ai tablet donati dalle due aziende e distribuiti dall'Istituto Spallanzani grazie a Uber. Ovviamente, grazie alla collaborazione dei sanitari che assistono i degenti, anche quelli che hanno dimestichezza con la tecnologia, come si vede in un video pubblicato dalla Asl Roma 6 in cui una vecchina viene aiutata da un operatore per chiamare i parenti con il tablet. "Uniti si vince la battaglia al Covid-19", si legge sul portale Salute Lazio. (Rer)