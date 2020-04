L’Italia incassa l’accordo sul Recovery Fund, ora iniziano i negoziati in vista dell’Eurogruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo sul Fondo per la ripresa, il cosiddetto Recovery Fund, era l’obiettivo minimo per i paesi del Sud Europa prima del Consiglio Ue odierno incentrato sulle misure economico-finanziarie da attuare per affrontare l’emergenza del coronavirus. Quest’obiettivo è stato raggiunto, ma ora inizia una nuova dura fase negoziale che vedrà il fronte guidato dall’Italia confrontarsi con le posizioni più rigide dei paesi del Nord Europa, capeggiati in particolare da Germania e Paesi Bassi. Proprio da Berlino, tuttavia, oggi è giunta l’apertura decisiva per trovare un punto d’incontro sul Recovery Fund. Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, infatti, ha parlato al Bundestag specificando che per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, la Germania è pronta “per un certo periodo di tempo” a fornire contributi significativamente più elevati al bilancio dell'Ue. Le parole del cancelliere tedesco risultano quindi decisive per far fronte alle richieste dell’Italia e la soddisfazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dei lavori del Consiglio è evidente. “Abbiamo accettato di introdurre, per reagire a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni, europei, che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia”.Secondo Conte, il tema centrale è l’accordo sulla necessità di agire rapidamente. “È importante perché è passato anche il principio che” il Fondo per la ripresa “è uno strumento urgente, è uno strumento assolutamente necessario”. Per il premier, di fatto, si tratta di un risultato positivo perché figlio dell’iniziativa promossa dall’Italia e da altri otto paesi – Spagna, Francia, Portogallo, Slovenia, Grecia, Irlanda, Belgio, Lussemburgo – che circa un mese fa hanno firmato la lettera inviata ai vertici Ue per favorire la creazione dei cosiddetti “coronabond”. Il Recovery Fund non rispecchia in toto la proposta di emettere obbligazioni europee legate alla crisi, ma ci si avvicina molto e rappresenta, secondo Conte, un nuovo strumento che si aggiungerà a quelli già varati”, rendendo “la risposta europea molto più solida, molto più coordinata, molto più efficace”. Il Fondo per la ripresa sarà garantito dal bilancio dell’Unione e dovrebbe consentire di emettere titoli di debito comuni per almeno 1.500 miliardi di euro. Dell’emissione delle obbligazioni si occuperebbe direttamente la Commissione europea, un fattore da non sottovalutare, visto che in questo modo il debito accumulato non andrà a inficiare sui bilanci dei singoli paesi ma direttamente su quello dell’Unione europea.Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della riunione odierna del Consiglio si è espressa positivamente sul risultato raggiunto sul Recovery Fund. Una reazione ampiamente prevedibile: von der Leyen è la vera fautrice del Fondo per la ripresa e le sue “scuse” all’Italia dei giorni scorsi sono state solo la componente formale di un approccio più concreto. Per la presidente della Commissione Ue c'è "un solo strumento che può favorire la ripresa" ed è il bilancio a lungo termine dell'Ue, il Quadro finanziario pluriennale (Qfp) legato al Recovery Fund. Von der Leyen ha spiegato che "gli investimenti devono essere anticipati e deve esserci un equilibrio tra sovvenzioni e prestiti". Il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel – ribadendo la necessità di agire con urgenza – ha sottolineato che il Fondo dovrà essere destinato ai settori e alle aree geografiche dell'Europa più colpiti. La partita torna ora sul tavolo negoziale dell’Eurogruppo che – come annunciato dal presidente, Mario Centeno – si riunirà entro due settimane per valutare la proposta che verrà presentate direttamente dalla Commissione europea. (Res)