Coronavirus: New York, il Met licenzia il 26 per cento del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Metropolitan Museum of Art di New York licenzierà il 26 per cento del personale, di fronte a un impatto economico del coronavirus che potrebbe essere peggiore di quanto inizialmente previsto. Lo riporta il quotidiano "Toronto Star". Di fronte a un potenziale deficit per il prossimo anno fiscale che potrebbe arrivare a 150 milioni di dollari - il 50 per cento in più di quanto previsto a marzo - il museo ha annunciato licenziamenti per oltre 80 dipendenti e tagli ai salari dei dirigenti al rialzo del 20 per cento in un lettera allo staff oggi. Il personale coinvolto riguarderà principalmente i servizi per il pubblico e i reparti vendita, a causa di una prevista riduzione delle presenze per un periodo di tempo prolungato. Il celebre museo newyorchese di arte contemporanea aveva precedentemente programmato di riaprire a luglio, ma questa ipotesi sembra remota dopo aver dovuto annullare le celebrazioni estive per il 150 ° anniversario. Nel frattempo, di fronte al perdurare della pandemia, molti musei stanno riconoscendo i loro calendari degli eventi per l'autunno e prevedono chiusure prolungate. (Nys)