Perù: coronavirus, presidente Vizcarra prolunga stato di emergenza fino al 10 maggio (4)

- Lo scorso 19 marzo Vizcarra ha anche annunciato il coprifuoco notturno dalle 20 alle 5 del mattino. Parlando in conferenza stampa il capo dello stato ha dichiarato che la misura è stata presa perché c'è una piccola percentuale di persone che non rispetta le restrizioni imposte dallo stato di emergenza, e stanno per questo "giocando con la loro salute e con quella dei peruviani". "La maggioranza delle persone resta in casa, ma altri no. Le forze armate e la polizia nazionale del Perù saranno incaricate di fare rispettare rigorosamente questa misura, che non sarà valida solo per Lima, ma a livello nazionale", ha detto Vizcarra. (segue) (Brp)