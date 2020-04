Usa: catena di ristoranti Ruth’s Chris rinuncia a 20 milioni di euro di aiuti federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena statunitense di steak house Ruth's Chris ha deciso di restituire 20 milioni di dollari di aiuti ricevuti attraverso il Paycheck Protection Program. Lo scrive il “Wall Street”, riferendo delle polemiche scoppiate in questi giorni per i prestiti concessi alle grandi catene attraverso lo stesso programma, mirato ad assistere le piccole imprese durante la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. Il pacchetto di stimolo da 349 miliardi di dollari si è esaurito nel giro di due settimane, ma l’amministrazione del presidente Donald Trump è vicina a un accordo con i leader del Congresso per l’iniezione di ulteriori 310 miliardi di dollari nel programma. Molti prestiti sono tuttavia finiti a grandi compagnie riuscite ad aggirare i paletti fissati nel processo di richiesta. Anche la catena di fast food Shake Shack, con 189 punti vendita e 8 mila dipendenti in tutti gli Stati Uniti, ha fatto sapere di voler restituire i fondi ottenuti attraverso un’operazione di capitale avvenuta venerdì 17 aprile. “Abbiamo dunque deciso di restituire immediatamente l’intero prestito da 10 milioni di dollari che abbiamo ricevuto la scorsa settimana, in modo che ristoranti che ne hanno più bisogno possano usufruirne”, si è letto in un comunicato della società la settimana scorsa.(Nys)