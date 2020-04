Usa: Intel, ricavi per il trimestre in corso sotto le attese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intel prevede che i ricavi per il trimestre in corso saranno inferiori alle stime degli analisti, a causa del calo della domanda provocato dall'epidemia di coronavirus, mentre le azioni del produttore di semiconduttori hanno chiuso in ribasso del sei per cento a Wall Street stasera. Lo riporta il "New York Times". Intel prevede un utile rettificato nel secondo trimestre di 1,10 dollari per azione, rispetto alla stima media degli analisti di 1,19 dollari per azione. La società ha dichiarato che non aggiornerà le previsioni per l'intero anno (come accade normalmente ogni trimestre) data la "significativa incertezza economica". Le tiepide previsioni di Intel hanno pesato anche sulle azioni di altri produttori di chip, come Nvidia, Micron, Applied Materials e Amd. I ricavi nel settore informatico della società, che si rivolge ai produttori di PC ed è il principale contributo alle vendite, sono aumentati del 14 per cento a 9,8 miliardi di dollari nel primo trimestre.(Nys)