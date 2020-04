Coronavirus: studio, a New York i contagiati potrebbero essere il 13,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno studio preliminare di 3 mila newyorkesi ha scoperto che il 13,9 per cento è risultato positivo agli anticorpi contro il coronavirus, ha detto oggi il governatore di New York, Andrew Cuomo. La rivelazione - riporta l'emittente "Cnn" - fornisce ulteriori prove del fatto che il coronavirus si è diffuso prima del previsto e ha infettato più persone di quanto dimostrino i dati ufficiali. Se le proporzioni dello studio condotto dalle autorità sanitarie di New York fosse valido per l'intera popolazione dello Stato, vorrebbe dire che i contagiati sarebbero oltre 2,7 milioni, circa 10 volte in più i contagiati ufficiali (268 mila circa). Amesh Adalja, esperta di malattie infettive alla Johns Hopkins University, ha affermato che i risultati dei test sugli anticorpi di New York potrebbero essere una buona notizia, poiché significa che il tasso di mortalità del virus potrebbe essere inferiore al tasso ufficiale di mortalità. "Ci dice che questo virus è molto più diffuso di quanto pensassimo. Quando osserviamo i modelli che utilizzano i tassi di ospedalizzazione e i rapporti di mortalità dei casi, questi sono probabilmente sopravvalutati perché basati su dati distorti", ha detto Adalja. "Il tasso di ospedalizzazione potrebbe essere molto più basso perché il denominatore (delle persone infette) è molto più grande". (Nys)