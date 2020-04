Coronavirus: Trump, il distanziamento sociale potrà durare oltre il 1° maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le linee guida sul distanziamento sociale negli Stati Uniti potrebbero durare anche oltre il 1° maggio, se il Paese non è ancora al sicuro. A dirlo è il presidente, Donald Trump, in un briefing con i giornalisti riportato dall'emittente "Cnn". "Potremmo andare oltre quella data", ha spiegato Trump quando gli è stato chiesto se ha intenzione di aggiornare le direttive federali una volta che scadranno, alla fine del mese. "Le persone capiranno col buon senso", ha detto Trump, aggiungendo di essere convinto che il peggio della pandemia di coronavirus sarà passato con l'estate. "Ma finché non sentiremo che è sicuro, le estenderemo".(Nys)