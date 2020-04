Usa: coronavirus, approvato alla Camera rappresentanti nuovo pacchetto di misure economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti economici di circa 480 miliardi di dollari per fornire aiuti alle piccole imprese e agli ospedali ed espandere i test Covid-19, in modo da attenuare l'impatto devastante della pandemia. Il piano di misure, sul quale martedì scorso i rappresentanti del Congresso federale Usa e la Casa Bianca hanno trovato un accordo, include altri 321 miliardi di dollari destinati al fondo per prestiti alle piccole imprese precedentemente istituito, 60 miliardi per un programma separato di prestiti di emergenza per la risposta ai disastri, 75 miliardi a sostegno degli ospedali e 25 miliardi per il potenziamento dei test sul coronavirus a livello nazionale. Le nuove misure portano a quasi 3 mila miliardi il totale dei fondi approvati per far fronte alla crisi.(Nys)