Ue: Michel, Recovery Fund sia sufficiente e destinato a settori e aree geografiche più colpite

- Il Recovery Fund è necessario e urgente, e deve essere di entità sufficiente, destinato ai settori e alle parti geografiche dell'Europa più colpiti ed essere dedicato a far fronte a questa crisi senza precedenti. Lo ha detto in conferenza stampa dopo i lavori del Consiglio europeo il presidente Charles Michel. I leader hanno "accolto con favore la tabella di marcia europea comune per la revoca delle misure di contenimento Covid 19" e hanno "anche convenuto di continuare a seguire da vicino la situazione" e di coordinarsi "il più possibile per garantire una graduale e ordinata revoca delle restrizioni". Inoltre, hanno "accolto con favore la tabella di marcia comune per la ripresa" che "stabilisce alcuni principi importanti, come la solidarietà, la coesione e la convergenza" e definisce "quattro aree chiave di intervento: un mercato unico pienamente funzionante, uno sforzo di investimento senza precedenti, agendo a livello globale, e un sistema di governance funzionante". Michel ha sottolineato che "è della massima importanza aumentare l'autonomia strategica dell'Unione e produrre beni essenziali in Europa" e ha ricordato che, in seguito alla riunione dell'Eurogruppo in formato inclusivo il 9 aprile 2020, è stato "approvato l'accordo su tre importanti reti di sicurezza per lavoratori, imprese e paesi, per un pacchetto di 540 miliardi di euro". (segue) (Beb)