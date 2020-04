Ue: Michel, Recovery Fund sia sufficiente e destinato a settori e aree geografiche più colpite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio ha sottolineato che i leader hanno chiesto che il pacchetto diventi operativo entro il primo giugno 2020. "Abbiamo anche convenuto di lavorare per istituire un fondo di recupero, necessario e urgente. Tale fondo deve essere di entità sufficiente, destinato ai settori e alle parti geografiche dell'Europa più colpiti ed essere dedicato a far fronte a questa crisi senza precedenti. Abbiamo pertanto incaricato la Commissione di analizzare le esigenze esatte e di presentare urgentemente una proposta commisurata alla sfida che stiamo affrontando", ha spiegato Michel. "La proposta della Commissione dovrebbe chiarire il legame con il Quadro finanziario pluriennale (Qfp), che in ogni caso dovrà essere adeguato per far fronte all'attuale crisi e alle sue conseguenze. L'Eurogruppo in un formato inclusivo continuerà a monitorare attentamente la situazione economica e preparerà il terreno per una solida ripresa", ha concluso. (Beb)