Ue: l’Italia incassa l’accordo sul Recovery Fund, ora iniziano i negoziati in vista dell’Eurogruppo

- L’accordo sul Fondo per la ripresa, il cosiddetto Recovery Fund, era l’obiettivo minimo per i paesi del Sud Europa prima del Consiglio Ue odierno incentrato sulle misure economico-finanziarie da attuare per affrontare l’emergenza del coronavirus. Quest’obiettivo è stato raggiunto, ma ora inizia una nuova dura fase negoziale che vedrà il fronte guidato dall’Italia confrontarsi con le posizioni più rigide dei paesi del Nord Europa, capeggiati in particolare da Germania e Paesi Bassi. Proprio da Berlino, tuttavia, oggi è giunta l’apertura decisiva per trovare un punto d’incontro sul Recovery Fund. Il cancelliere tedesco, Angela Merkel, infatti, ha parlato al Bundestag specificando che per far fronte alla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, la Germania è pronta “per un certo periodo di tempo” a fornire contributi significativamente più elevati al bilancio dell'Ue. Le parole del cancelliere tedesco risultano quindi decisive per far fronte alle richieste dell’Italia e la soddisfazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dei lavori del Consiglio è evidente. “Abbiamo accettato di introdurre, per reagire a questa emergenza sanitaria, economica e sociale, uno strumento innovativo, il Recovery fund. Sarebbe un fondo per la ripresa con titoli comuni, europei, che andrà a finanziare tutti i paesi più colpiti tra cui l'Italia, ma non solo l'Italia”. (segue) (Beb)