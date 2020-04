Usa: Facebook, gli inserzionisti non potranno più usare la categoria "pseudoscienza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha rimosso "pseudoscienza" tra le opzioni di "targetizzazione del pubblico" disponibili per gli inserzionisti. La mossa fa parte di un tentativo della piattaforma di social media di contenere la disinformazione sulla pandemia di Covid-19. Lo riporta la stampa internazionale, citando un portavoce della società. La decisione arriva dopo che il sito di notizie tecnologiche "The Markup" aveva mostrato che potrebbe pubblicizzare un post destinato a persone interessate alla pseudoscienza, e a notizie potenzialmente pericolose per la salute. La disinformazione sulla pandemia causata dal coronavirus, dalle cure fasulle alle teorie cospirative ad ampio raggio, si è diffusa anche su piattaforme di social media rivali come Twitter e YouTube. (Nys)