Brasile: Bolsonaro tenta di cambiare capo polizia federale, ministro Moro valuta dimissioni (3)

- Tra le ultime delicate indagini affidate alla polizia figurano quelle ordinate dal giudice della Corte suprema del Brasile (Stf), Alexandre de Moraes, su richiesta del Procuratore generale della Repubblica, Augusto Aras, per verificare il coinvolgimento di politici e parlamentari l'organizzazione alle manifestazioni contro la democrazia che hanno avuto luogo la scorsa domenica in varie città del paese. Nel corso dei picchetti i manifestanti chiedevano - tra le altre cose – un intervento delle forze armate per disporre la chiusura di Corte suprema e Parlamento, soggetti accusati di boicottare la gestione del governo Bolsonaro sull'emergenza sanitaria, convinto che la quarantena e l'isolamento sociale decretato da molti governatori di stati freni l'economia creando danno al paese. Lo stesso presidente aveva partecipato al corteo organizzato nella capitale Brasilia. (Brp)