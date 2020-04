Coronavirus: Trump continua a difendere l'uso dell'idrossiclorochina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua a ritenere l'idrossiclorochina un trattamento valido per il coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". Durante un briefing alla Casa Bianca un giornalista ha chiesto a Trump come mai non promuovesse più il farmaco finito nel calderone delle polemiche in queste ultime settimane. Il presidente ha contestato questa affermazione: "Non ho affatto smesso di promuoverla", ha risposto. "Vedremo cosa succede. Abbiamo avuto molti ottimi risultati e abbiamo avuto alcuni risultati che forse non sono così buoni". Trump ha poi aggiungo che l'idrossiclorochina "è fantastica per la malaria, per il lupus per altre cose e vedremo di cosa si tratta". Il presidente ha anche detto di non aver visto uno studio su centinaia di pazienti presso i centri medici della Veterans Health Administration degli Stati Uniti, pubblicato martedì, che ha scoperto che i malati con coronavirus che assumevano idrossiclorochina avevano tassi di mortalità più elevati rispetto a quelli che non avevano assunto la droga.(Nys)