Ue: Di Maio, con il Recovery Fund raggiunto un primo importante risultato

- Basta circo politico. Basta polemiche mentre la gente muore ed è in grande difficoltà. Non può ridursi tutto a un tifo da stadio. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Qui stiamo parlando del futuro del nostro Paese, dei nostri figli, dei nostri nipoti.Qui ci stiamo giocando la partita della vita, la finale più importante della nostra storia. Il match è ancora in corso, ma possiamo dire di aver raggiunto un primo importante risultato: il Recovery Fund. Ora bisogna lavorare sui tempi, affinché i fondi siano disponibili da subito, per aiutare imprese, lavoratori e famiglie italiane", ha detto Di Maio. "C’è un’Italia da ricostruire. Solo uniti ce la faremo. Grazie al presidente Conte per l’ottimo lavoro svolto fino ad ora. Grazie a chi sostiene la nostra Nazione nella sfida più importante di sempre.‬ Non molliamo", ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Res)