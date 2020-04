Libia: Onu, paese si è trasformato in un campo per sperimentare tutti nuovi sistemi d’arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia si sta trasformando in "un campo per sperimentare tutti i tipi di nuovi sistemi d’arma". Lo ha dichiarato l’attuale responsabile della Missione Onu in Libia (in attesa della nomina di un nuovo inviato dell'Onu dopo le dimissioni di Ghassan Salamé) Stephane Williams, in una conferenza stampa. La Williams ha accusato i sostenitori stranieri delle sue parti in guerra di continuare ad inviare armi nel paese in violazione dell’embargo Onu. Il conflitto in Libia si è intensificato bruscamente questo mese, con aspri combattimenti su diversi fronti nell'ovest del paese, nonostante gli appelli urgenti delle Nazioni Unite e delle agenzie umanitarie per una tregua per affrontare la crisi del coronavirus. La nuova ondata di combattimenti è stata alimentata da armi importate dall'estero, ha dichiarato la Williams in una conferenza stampa online. "Abbiamo qualcosa chiamato il lanciafiamme Rpo-A, che è una sorta di sistema termobarico che viene utilizzato nella periferia sud di Tripoli. Abbiamo nuovi droni che vengono introdotti, incluso un velivolo che è essenzialmente come un drone suicida che esplode all'impatto", ha sottolineato il diplomatico Onu. "Questi sono solo due esempi di sistemi spaventosi che vengono implementati in un contesto urbano che è completamente inaccettabile", ha aggiunto.(Res)