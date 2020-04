Brasile: Bolsonaro tenta di cambiare capo polizia federale, ministro Moro valuta dimissioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta la stampa locale, il presidente non avrebbe fornito alcuna chiara giustificazione per il cambio nella guida della polizia federale, se non la volontà di indicare qualcuno a lui più vicino e di fiducia. Secondo l'edizione brasiliana della "Cnn", il più accreditato per subentrare a Valeixos sarebbe il delegato Alexandre Ramagem, ex responsabile della sicurezza del presidente Bolsonaro e, da giugno del 2019, direttore generale dell'Agenzia brasiliana di Intelligence (Abin). Sempre secondo la "Cnn" la nomina di Ramagem sarebbe particolarmente apprezzata dall'apparato delle forze armate e dai ministri militari del governo Bolsonaro, che potrebbero far pesare il loro accresciuto ruolo nell'esecutivo indicando una persona di fiducia nell'Abin. (segue) (Brp)