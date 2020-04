Usa: gli studenti immigrati irregolarmente sono esclusi dal piano di aiuti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le università degli Stati Uniti non potranno concedere agevolazioni economiche agli studenti immigrati irregolarmente nel Paese, anche quelli conosciuti come "Dreamer" che sono sotto protezione federale, secondo le linee guida distribuite oggi dal dipartimento dell'Istruzione. Lo riporta il quotidiano "New York Times". Il segretario del dipartimento, Betsy DeVos, ha ordinato agli istituti di istruzione superiore di distribuire oltre sei miliardi di dollari in aiuti d'emergenza solo agli studenti che possono beneficiare di aiuti finanziari federali, compresi cittadini statunitensi o residenti legali. La direttiva ha effettivamente escluso decine di migliaia di studenti che vivono negli Stati Uniti nell'ambito del programma Deferred Action for Childhood Arrivals, o Daca, una policy dell'era Obama che protegge centinaia di migliaia di immigrati portati negli Stati Uniti illegalmente da bambini. Il presidente Donald Trump si è mosso per abolire il programma, ma questa decisione è sotto esame da parte della Corte suprema. In un recente rapporto, l'organizzazione ha contato circa 450 mila studenti privi di documenti iscritti al sistema di istruzione superiore degli Stati Uniti. (Nys)